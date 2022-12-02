Аким Улытауской области сохранил свое кресло

Берик Абдыгалиулы. Фото: facebook.com/berik.abdygaliuly

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы остался на своем посту. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает официальный сайт Акорды.

"Назначить Әбдіғалиұлы Беріка акимом области Ұлытау", - указывается в документе.

Напомним, Берик Абдыгалиулы возглавил новый регион в июне 2022 года.

Он родился 18 сентября 1971 года в поселке Жезказган Карагандинской области.

В 1994 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "история". Кандидат политических наук.

В 2017 году защитил степень MBA по специальности "региональный и муниципальный менеджмент" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Карьеру начал в 1994 году и по 1997 год был научным сотрудником, заведующим отделом внутренней политики, заместителем директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

С 1997 по 1999 год работал в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК и Министерстве культуры, информации и общественного согласия РК.

С 1999 по 2001 год - заместитель заведующего Аналитического центра Совета безопасности РК.

С 2001 по 2002 год - заместитель акима Темиртау Карагандинской области.

С 2002 по 2005 год - директор Института национальных исследований, президент ОФ "Фонд политического образования".

С 2005 по 2007 год - советник в Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей "Атамекен", директор ТОО "Центр национального развития "Атамекен".

С 2007 по 2008 год - главный инспектор, заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента РК.

С 2008 по 2010 год - директор ОФ "Фонд развития государственного языка".

С 2010 по 2012 год - аким Улытауского района, аким Жезказгана Карагандинской области.

В 2012 году - советник первого вице-премьера РК.

С 2012 по 2013 год - аким Аркалыка Костанайской области.

В 2013 году - заместитель акима Карагандинской области.

В 2016-2017 годах - советник директора КИСИ при президенте РК, главный научный сотрудник, по совместительству главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны РК.

С 2017 по 2019 год - руководитель Научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Национального музея РК.

С 2019 по 2021 год - аким Улытауского района Карагандинской области.

С 2021 по 2022 год - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва. А в июне 2022 года стал акимом Улытауской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999888-akim-ulytauskoy-oblasti-sohranil-svoe-kreslo/