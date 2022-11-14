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Официально установлены границы Карагандинской и Улытауской областей. Постановление правительства подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Документ опубликован на официальном сайте primeminister.kz.

Правительство постановило:

Изменить границы Карагандинской области путем исключения земель общей площадью 18893661,0 га городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов для передачи в состав области Ұлытау; Установить границы области Ұлытау общей площадью 18893661,0 га путем включения земель городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов.

Документ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Таким образом, территория Карагандинской области составила 23 904 635 га. Она граничит с Павлодарской, Абайской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Улытауской, Костанайской и Акмолинской областями.

Границы Карагандинской области. Скриншот: primeminister.kz

Территория Улытауской области составила 18 893 661 га. Она граничит с Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской и Костанайской областями.

Границы Улытауской области. Скриншот: primeminister.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997037-ustanovleny-granitsy-karagandinskoy-i-ulytauskoy-oblastey/