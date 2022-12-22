"Проверяем там, где ситуация аховая": Генпрокуратура о ТЭЦ в Казахстане

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в Генпрокуратуре рассказали о ходе проверок на казахстанских ТЭЦ – в ведомстве заявили, что не могут проводить проверки всех теплоэлектроцентралей, поскольку идет отопительный период, передает корреспондент NUR.KZ.

"По вопросам ТЭЦ мы однозначно планируем проводить проверки, но не по всем ТЭЦ. Учитывая, что сейчас отопительный период, мы понимаем, что некоторые проверки могут помешать нормальной работе этих ТЭЦ.

Поэтому мы организуем проверки там, где ситуация, так скажем, аховая, где требуется вмешательство органов прокуратуры, уполномоченных органов, чтобы не повторились те случаи, которые имели место в Экибастузе.

Сейчас проводится проверка деятельности ТЭЦ в Риддере, а также проводится проверка по тепловым объектам Экибастуза, по итогам которой возбуждено уголовное дело, и оно у нас в производстве находится", - сообщил заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев.

Он добавил, что на ТЭЦ в Риддере проверка выявила массовые нарушения – по линии ЧС, промышленной безопасности и другим. Прокуроры ВКО также продолжают проверку по инвесттарифам – устанавливается, как тратились средства.

Напомним, ранее комиссия по подготовке к зимнему отопительному периоду проверила техническое состояние 37-ми ТЭЦ в стране – 19 ТЭЦ были занесены в "красную" зону.

Авария на теплосетях в Экибастузе

27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС, также были отменены занятия в школах.

Инцидент прокомментировали в Минэнерго. Там сообщили, что на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего были остановлены водогрейные котлы.

Вскоре президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на ТЭЦ в Экибастузе.

В конце ноября из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе возбудили уголовное дело. Прибывший с визитом в пострадавший город премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности.

После случившегося в начале декабря президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для проверки госорганов по подготовке к зимнему сезону.

7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. Через некоторое время в городе отменили режим ЧС. При этом работы по восстановлению теплоснабжения в частных домах еще продолжались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002676-proveryaem-tam-gde-situatsiya-ahovaya-genprokuratura-o-tets-v-kazahstane/