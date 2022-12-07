Школьников в Астане четвертый день подряд переводят на дистанционку

Ребенок за компьютером. Иллюстративное фото: Eva Marie Uzcategui / Bloomberg / Getty Images

В четверг, 8 декабря, занятия для школьников начальных и средних классов первой смены в Астане пройдут в дистанционном формате, сообщает Управление образования столицы в Instagram. Подобные ограничения вводятся для учащихся уже четвертый день подряд.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря 2022 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении профильного управления Астаны.

Первые ограничения для школ в этом сезоне стали вводиться с конца ноября. В некоторые дни, однако, применялся и традиционный формат обучения – в классах. Иногда ограничения затрагивали и студентов колледжей.

Сегодня, в среду, занятия в классах были отменены для учащихся обеих смен.

Стоит отметить, что, согласно консультативному прогнозу на декабрь, первый месяц зимы в целом ожидается морозным. В северной половине республики часто будут наблюдаться температурные колебания: ночью – от -25…-35°С до -5…-13°С, днем – от -15…-25°С до 0…-5°С. Завтра днем, по данным "Казгидромета", температура воздуха в столице составит от -18 до -20 °C.

Еще одной причиной отмены занятий в классах может стать ситуация с коронавирусом. В среду замглавы Департамента санэпидконтроля (ДСЭК) столицы Жанна Пралиева заявила, что при увеличении заболеваемости на карантин могут уйти как отдельные классы, так и вся школа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000592-shkolnikov-v-astane-tretiy-den-podryad-perevodyat-na-distantsionku/