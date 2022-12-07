Дистанционку для астанчан, в том числе школьников, не исключают санврачи из-за КВИ

Ноутбук. Иллюстративное фото: Daniel Acker / Bloomberg / Getty Images

Заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля (ДСЭК) Астаны Жанна Пралиева рассказала во время о том, может ли город войти в "желтую" зону из-за заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила Пралиева, за шесть дней декабря в столице зарегистрировали 322 случая заболеваемости КВИ. Из них 167 человек ранее получали прививку, а 117 из этого числа ставили вакцину более полугода назад. Только у 16 больных после ревакцинации прошло не более 6 месяцев, сообщила спикер.

Она также рассказала, что доминирующим штаммом является омикрон, кроме того, обнаружена разновидность этого штамма под неофициальным названием "цербер".

"Анализируя данные по CОVІD-19, а также обнаружение нового штамма "цербер", можно сделать вывод, что уровень заболеваемости будет наблюдаться с тенденцией повышения. Новый штамм коронавируса "цербер" считается ответвлением одного из предыдущих вариантов - "омикрона".

По мнению экспертов, штамм "цербер" отличается высокой заразностью. Симптомы у новой мутации ковида те же, что и у ОРВИ: высокая температура, ломота в суставах и слабость. При этом специалисты утверждают, что особой опасности для жизни человека "цербер" не несет", – рассказала Пралиева.

Спикер рассказала, что в случае, если занятость коек в стационарах достигнет показателя 12,5-25 на 100 тысяч населения, а число R будет выше 1, или занятость составит 25-50 на 100 тысяч населения, а число R будет ниже 1, то город может войти в "желтую" зону.

На данный момент, говорит замглавы ДСЭК, показатель занятости коек ниже 8, а число R - выше 1. Если город войдет в "желтую" зону, напомнила она, то близкие контактные заболевшего лица, а также те, кому противопоказана вакцинация, должны будут уйти на дистанционную форму работы.

Исключением станут лишь те сотрудники, чей труд не подразумевает подобного формата работы. Также будет исключено проведение мероприятий с совмещением групп в организациях образования, будет рекомендовано ношение масок в местах скопления людей.

Если выявится заболеваемость в организациях образования 20-30% в одном классе, то весь класс вынужден будет уйти на карантин. Если цифра превысит 30%, то учебный процесс приостановят во всей организации - школе или детсаду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2000479-distantsionku-dlya-astanchan-v-tom-chisle-shkolnikov-ne-isklyuchayut-sanvrachi-iz-za-kvi/