Учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение в Астане

Школьники. Иллюстративное фото: Imgorthand/Getty Images

Во вторник, 6 декабря, всех школьников и студентов 1-2-го курсов колледжей Астаны, которые обучаются в первую смену, решено отправить на дистанционку, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Управления образования города.

Как пояснили в ведомстве из-за ухудшения погодных условий в городе учащиеся 0-11 (12) классов школ и студенты 1 и 2 курсов колледжей переходят на дистанционный формат обучения.

По данным РГП "Казгидромет", завтра в днем в столице ожидается от 20 до 22 градусов мороза.

Отметим, что сегодня, 5 декабря, власти города решили отменить занятия для учащихся 0-9 классов первой смены, а после отправили на дистанционку и учеников 0-6 классов второй смены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000251-uchaschihsya-pervoy-smeny-pereveli-na-distantsionnoe-obuchenie-v-astane/