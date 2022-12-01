Морозы и много снега: каким будет декабрь в Казахстане, рассказали синоптики

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Казахстане на декабрь. В первый месяц зимы температура воздуха будет продолжать понижаться, а количество снега увеличиваться, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируется снег, низовая метель, усиление ветра до 15-25 м/с, в горных районах юга, юго-востока страны ожидается сильный снег, туман, гололед.

На западе и крайнем севере республики погода будет без осадков. Затем, с очередной порцией арктического холода из районов Салехарда, температура воздуха понизится:

на западе страны: ночью - до -13…-23°C, днем - до -5…-15°C;

на севере и в центре: ночью - до -25…-33°C, днем - до -12…-25°C;

на востоке: ночью - до -25…-37°C, днем - до -17…-23°C;

на юге и юго-востоке: ночью - до -10…-22°С, днем - до -3…-13°С.

Согласно прогнозам, в конце первой декады циклон из районов Скандинавии обусловит неустойчивую погоду и ослабление морозов в северо-западных регионах республики, а затем - на остальной территории страны.

Во второй и третьей декадах декабря, как пообещали синоптики, на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут чередоваться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром, в южной половине Казахстана осадки прогнозируются преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Также нередко будут наблюдаться гололед и туманы.

В течение месяца ожидается несколько волн тепла, а при северо-западных вторжениях антициклонов - несколько волн холода.

Таким образом, в декабре часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые "температурные качели":

в северной половине республики: ночью - от -25…-35°С до -5…-13°С, днем - от -15…-25°С до 0…-5°С;

в южной половине республики: ночью - от -17…-23°С до -5…+2°С, днем - от -5…-10°С до +3…+10°С.

Как отметили специалисты, в декабре средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1 градус - на крайнем западе, севере страны.

Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в центре, на юге, юго-востоке, на большей части востока страны.

Синоптики добавили, что прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999776-morozy-i-mnogo-snega-kakim-budet-dekabr-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/