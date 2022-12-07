Снег, ветер и мороз до 20 градусов ожидаются в казахстанских мегаполисах

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Прогноз погоды на среду, 7 декабря, представили в РГП "Казгидромет" - в Алматы и Астане осадков не ожидается, а в Шымкенте прогнозируют выпадение снега. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте госметеослужбы.

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня осадков не ожидается, температура воздуха составит -3...-5 градусов, а скорость ветра - от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане сегодня будет безветренно, но морозно: столбики термометров покажут до 18-20 градусов мороза. Осадков в столице не ожидается, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

Жителям Шымкента синоптики обещают снег и небольшое усиление ветра до 5-10 м/с. Температура воздуха в третьем мегаполисе составит -1...-3 градуса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000433-sneg-veter-i-moroz-do-20-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/