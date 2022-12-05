На дистанционку перевели школьников Астаны и еще нескольких городов

Снег. Иллюстративное фото: romrodinka / Getty Images

Сегодня, 5 декабря, в Караганде и Темиртау ученики начальных классов переходят на дистанционку, а в Астане приняли решение отправить домой учащихся 0-9 классов.

Занятия для учащихся начальных классов первой и второй смен переводятся на дистанционный формат обучения, сообщили в официальном Instagram-аккаунте отдела образования Караганды.

Данное решение связано с неблагоприятными погодными условиями.

При этом подчеркивается, что учащиеся 5-11 классов продолжают обучаться в штатном режиме.

Отдел образования города Темиртау в своем официальном Telegram-канале также сообщил об отмене занятий.

В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-5 классов первой и второй смен переводятся на дистанционный формат обучения. Учащиеся 6-11 классов обучаются в штатном режиме.

Учеников 0-9-х классов перевели на дистанционное обучение в Астане - об этом сообщили в столичном управлении образования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000098-na-distantsionku-pereveli-shkolnikov-astany-i-esche-neskolkih-gorodov/