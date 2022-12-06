Школьников первой смены перевели на дистанционное обучение в Астане

Дети. Иллюстративное фото: Imgorthand/Getty Images

7 декабря школьники и студенты колледжей Астаны, которые обучаются в первую смену, вновь будут учиться онлайн, сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичное управления образования.

В столице ожидается плохая погода.

"В связи с ухудшением погодных условий 7 декабря 2022 года учащиеся 0-11-х (12-х) классов и студенты 1-2-го курсов колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении ведомства.

По данным "Казгидромет", в Астане в среду, 7 декабря, ожидается мороз до 20 градусов.

Напомним, что сегодня школьников первой и второй смены, а также студентов 1-2 курсов столичных колледжей перевели на дистанционку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000403-shkolnikov-pervoy-smeny-pereveli-na-distantsionnoe-obuchenie-v-astane/