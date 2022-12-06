Учеников второй смены перевели на дистанционку из-за мороза в Астане

Школа. Иллюстративное фото: pixels.com

Сегодня, 6 декабря, большинство школьников столицы были переведены на дистанционное обучение из-за морозов. О решении для учащихся второй смены сообщается на официальной странице Управление образования города Астаны в Instagram.

"В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря 2022 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным РГП "Казгидромет", сегодня в Астане температура воздуха днем составит 20…22 градуса мороза, а ночью – до 28…30 градусов ниже нуля.

В Казахстане действуют специальные "Правила отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях".

Так, информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях предоставляется для населения государственными органами управления образованием:

в виде бегущей строки на телевидении;

через трансляцию на радио;

на сайтах акиматов, управлений и отделов образования;

по телефону 169 (платная справочная).

Оповещение об отмене занятий производится:

с 06:45 до 08:00 – для первой смены,

с 11:15 до 13:00 – для второй и третьей смены.

С полным текстом данных правил можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы Адилет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000308-uchenikov-vtoroy-smeny-pereveli-na-distantsionku-iz-za-moroza-v-astane/