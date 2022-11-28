Учеников начальных классов перевели на "дистанционку" в Астане

Школьники. Иллюстративное фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В столице в понедельник, 28 ноября, учеников 0-4 классов перевели на дистанционное обучение из-за непогоды. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице Управления образования Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий 28 ноября учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня в Астане ожидается до -16…-18 градусов и усиление ветра до 3-8 метров в секунду с порывами до 13 м/с.

Отметим, что сегодня занятия отменены и в школах Экибастуза - из-за аварии на местной ТЭЦ в городе объявлен режим ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999138-uchenikov-nachalnyh-klassov-pereveli-na-distantsionku-v-astane/