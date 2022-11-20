Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в голосовании на выборах главы государства, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем .

"Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в Астане для участия в процедуре голосования на выборах президента Республики Казахстан", — написал он.

Также Укибай опубликовал видео с избирательного участка, где голосовал Назарбаев.

Напомним, что на выборах уже проголосовали все кандидаты в президенты РК: Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова, Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден и Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998026-nazarbaev-progolosoval-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/