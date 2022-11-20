Токаев: Даст бог, в Казахстане за 21 год будет три президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев во время общения с прессой после голосования на выборах президента заявил, что считает 7-летний срок достаточным для будущего главы государства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Думаю, что семи лет вполне достаточно, потому что это большой срок в жизни любого человека. Самое главное – в нашей стране не будет монополии на власть. Монополия на власть будет запрещена, это очень важный вопрос.

Семь лет – это достаточный срок. За 21 год, даст бог, в стране будет три президента, и это правильное решение", – заявил Токаев.

Напомним, сегодня Токаев высказался о своих конкурентах – он сообщил, что не был хорошо знаком с кандидатами.

Также Токаев заявил, что ожидает появления оппозиции в законодательных органах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998019-tokaev-dast-bog-v-kazahstane-za-21-god-budet-tri-prezidenta/