Появились первые данные о явке казахстанцев на выборы

Бюллетени в урне. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центральная избирательная комиссия РК на своем официальном сайте опубликовала первые данные о явке казахстанцев на выборы президента Казахстана.

"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки", — говорится в сообщении ЦИК.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

по абайской области – 25,64%;

по Акмолинской области – 21,21%;

по Актюбинской области – 26,66%;

по Алматинской области – 20,12%;

по Атырауской области – 25,03%;

по Западно-Казахстанской области – 20,86%;

по Жамбылской области – 23,27%;

по Жетысуской области – 25,58%;

по Карагандинской области – 32,27%;

по Костанайской области – 26,97%;

по Кызылординской области – 29,41%;

по Мангистауской области – 25,20%;

по Павлодарской области – 27,90%;

по Северо-Казахстанской области – 27,33%;

по Туркестанский области – 27,03%;

по Улытауской области – 27,81%;

по Восточно-Казахстанской области – 23,17%;

по Астане – 13,73%;

по Алматы – 8,42%;

по Шымкенту – 30,92%.

Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998011-poyavilis-pervye-dannye-o-yavke-kazahstantsev-na-vybory/