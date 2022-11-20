Появились первые данные о явке казахстанцев на выборы
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Центральная избирательная комиссия РК на своем официальном сайте опубликовала первые данные о явке казахстанцев на выборы президента Казахстана.
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки", — говорится в сообщении ЦИК.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- по абайской области – 25,64%;
- по Акмолинской области – 21,21%;
- по Актюбинской области – 26,66%;
- по Алматинской области – 20,12%;
- по Атырауской области – 25,03%;
- по Западно-Казахстанской области – 20,86%;
- по Жамбылской области – 23,27%;
- по Жетысуской области – 25,58%;
- по Карагандинской области – 32,27%;
- по Костанайской области – 26,97%;
- по Кызылординской области – 29,41%;
- по Мангистауской области – 25,20%;
- по Павлодарской области – 27,90%;
- по Северо-Казахстанской области – 27,33%;
- по Туркестанский области – 27,03%;
- по Улытауской области – 27,81%;
- по Восточно-Казахстанской области – 23,17%;
- по Астане – 13,73%;
- по Алматы – 8,42%;
- по Шымкенту – 30,92%.
Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998011-poyavilis-pervye-dannye-o-yavke-kazahstantsev-na-vybory/