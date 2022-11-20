Политика и экономика
KZ

Появились первые данные о явке казахстанцев на выборы

Опубликовано:

Бюллетени лежат в урне
Бюллетени в урне. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центральная избирательная комиссия РК на своем официальном сайте опубликовала первые данные о явке казахстанцев на выборы президента Казахстана.

"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки", — говорится в сообщении ЦИК.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • по абайской области – 25,64%;
  • по Акмолинской области – 21,21%;
  • по Актюбинской области – 26,66%;
  • по Алматинской области – 20,12%;
  • по Атырауской области – 25,03%;
  • по Западно-Казахстанской области – 20,86%;
  • по Жамбылской области – 23,27%;
  • по Жетысуской области – 25,58%;
  • по Карагандинской области – 32,27%;
  • по Костанайской области – 26,97%;
  • по Кызылординской области – 29,41%;
  • по Мангистауской области – 25,20%;
  • по Павлодарской области – 27,90%;
  • по Северо-Казахстанской области – 27,33%;
  • по Туркестанский области – 27,03%;
  • по Улытауской области – 27,81%;
  • по Восточно-Казахстанской области – 23,17%;
  • по Астане – 13,73%;
  • по Алматы – 8,42%;
  • по Шымкенту – 30,92%.

Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998011-poyavilis-pervye-dannye-o-yavke-kazahstantsev-na-vybory/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.