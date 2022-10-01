Сколько россиян подали на получение гражданства Казахстана с 21 сентября, рассказали в МВД

ЦОН. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о том, сколько россиян подали на получение гражданства Казахстана с 21 сентября, когда на территории соседней страны объявили частичную мобилизацию, данные опубликованы на сайте правительства РК.

По информации министра внутренних дел Марата Ахметжанова, что с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в 2-3 раза выше обычного.

"При этом за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек; 30 сентября – 14,9 тыс. человек/11,6 тыс. человек)", – сообщил министр.

По данным главы МВД, за отчетный период 382 гражданина России подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК.

В целом, по словам министра, криминогенная обстановка в стране на сегодняшний день стабильная. Преступлений в отношении граждан Казахстана со стороны мигрантов не зафиксировано.

"Вместе с тем МВД усилен контроль за обеспечением общественной безопасности и законности пребывания иностранных граждан, в частности, в местах скопления людей увеличена плотность полицейских нарядов", –заключил он.

Напомним, сегодня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, в рамках которого сообщалось, что для проезда казахстанцев на границе с Россией были выделены отдельные полосы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990601-skolko-rossiyan-podali-na-poluchenie-grazhdanstva-kazahstana-s-21-sentyabrya-rasskazali-v-mvd/