Казахстанцы не могут вернуться домой из-за очередей на границе с Россией

Очередь на границе. Фото: Lada.kz

Казахстанцы жалуются на то, что по несколько суток стоят на границе с Россией из-за очередей. Люди говорят о километровых пробках и невозможности быстро добраться домой.

Например, житель Уральска по имени Александр рассказал изданию "Мой город", что уже четвертые сутки он вместе с семьей находится в очереди на границе со стороны Западно-Казахстанской области.

По словам мужчины, они подъехали к посту "Маштаково" 24 сентября.

"За все это время доехали до спуска к посту и все, встали. Уже двое суток очередь практически не продвигается. Едут только фуры, их пропускают. Получается, мы - казахстанцы, не можем к себе вернуться. Мы с детьми, и таких как мы - много", - говорит Александр.

По его мнению, проблему создают таксисты, которые подсаживают к себе людей, проезжают с ними через границу и возвращаются к тому же месту, с которого отъезжали. И так продолжается по кругу.

"За пересечение границы таксисты берут по 6-7 тысяч рублей с человека (50-57 тысяч тенге)", - отмечает житель Уральска.

Он добавил, что очередь растянулась на 45-50 километров. У людей еда на исходе. Опять же на этом пытаются заработать предприимчивые "коммерсанты", продавая продукты по завышенным ценам.

Между тем казахстанцы стоят в очереди и на трассе Астрахань-Атырау, сообщает Lada.kz. Так, жительница Актау рассказала, что провела у пограничного контроля уже несколько суток, у многих заканчиваются бензин и еда.

По словам Кристины, в Россию она поехала к родным на время отпуска, но вот вернуться пока не может.

"Мы из Актау, гостили у родственников в отпуске, а теперь застряли на границе России и Казахстана.

Здесь ездят коммерсанты, продают места впереди, но неизвестно, обманут или нет. Ставки разные. То место, на котором сейчас находимся мы, стоит примерно 50 тысяч рублей (более 400 тыс. тенге). Тысячи людей шли пешком, на самокатах и велосипедах. Нам пора на работу выходить, а мы тут застряли", - рассказала казахстанка.

В похожей ситуации оказалась не только эта семья, но и еще одна. По словам другой жительницы Актау, в очередях на границе действительно творится хаос.

"Там все в куче - и фуры, и легковушки. Ситуация страшная, 11 километров пробок из машин. Двое суток простояли. За последние сутки продвинулись всего на 500 метров. Если выехал за бензином, обратно в очередь не встанешь, надо заново стоять", - сообщила женщина.

Казахстанцы попросили власти обратить внимание на проблему и создать для своих граждан беспрепятственный проезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989948-kazahstantsy-ne-mogut-vernutsya-domoy-iz-za-ocheredey-na-granitse-s-rossiey/