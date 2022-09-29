"Зеленый" коридор для казахстанских авто хотят организовать на границе с Россией

Очередь на казахстанско-российской границе. Фото: lada.kz

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах сената прокомментировал ситуацию на границе с Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

На фоне объявления в России частичной мобилизации на границе Казахстана и РФ образовались километровые пробки. Из-за этого в республику в установленные сроки не могут заехать казахстанские авто с продовольствием.

Как сообщил Серик Жумангарин, вчера он обсудил с вице-премьером России ситуацию на границе.

"На той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить "зеленый" коридор.

Я думаю, что это надо делать сегодня, максимум завтра. Сейчас мы будем разговаривать с пограничной службой", - заявил министр.

Напомним, ранее казахстанцы пожаловались на то, что по несколько суток стоят на границе с Россией из-за очередей. Они попросили власти обратить внимание на проблему и создать для своих граждан беспрепятственный проезд.

Позже в СМИ появились сообщения, что очереди на границе стали образовываться уже и на территории Казахстана. Ситуацию объяснили в Погранслужбе КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990187-zelenyy-koridor-dlya-kazahstanskih-avto-hotyat-organizovat-na-granitse-s-rossiey/