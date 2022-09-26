Паспорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

И.о. председателя комитета миграции МВД Аслан Аталыков на брифинге ведомства рассказал, сколько граждан России получили вид на жительство в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Аслан Аталыков заявил, что с заявлением о получении разрешения на постоянное проживание может обратиться любой иностранец, в том числе граждане России. Главное условие, по его словам, – легальное пребывание в стране.

"С 1 по 24 сентября за получение вида на жительство обратилось 896 иностранцев, и в том числе 115 граждан России или порядка 10%... Если он прибыл в страну незаконно, то речи о получении ВНЖ быть не может", — отметил спикер.

Подробно основания для отказа расписаны в статье 49 закона "О миграции населения".

"Если мы откажем в выдаче разрешения на ПМЖ, то иностранец должен выехать за пределы РК в течение 30 дней", — резюмировал Аслан Аталыков.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе. Отмечалось, что приток машин из России в Казахстан вырос на 20% в последние дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989595-skolko-grazhdan-rossii-poluchili-vid-na-zhitelstvo-v-kazahstane/