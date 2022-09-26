Правила выдачи разрешения на проживание иностранцам могут изменить в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Комитет миграционной службы МВД РК предложил внести изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на проживание в Казахстане. Соответствующий документ был размещен на портале "Открытых НПА".

Теперь, чтобы иностранцу или лицу без гражданства подать заявление о выдаче разрешения на проживание в Казахстане, необходимо предоставить копию и подлинник загранпаспорта или документ лица без гражданства.

Ранее в правилах указывалось, что при подаче заявления можно было предоставить копию и подлинник национального паспорта или документ лица без гражданства.

Кроме того, заявитель должен предоставить справку о наличии или отсутствии судимости. Однако теперь документ нужно обязательно предоставлять в бумажном виде. Также он должен быть подписан уполномоченным сотрудником компетентного органа и заверен гербовой печатью подразделения.

Остальные пункты были оставлены без изменений. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Документ от МВД РК будет находиться на публичном обсуждении до 10 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989618-pravila-vydachi-razresheniya-na-prozhivanie-inostrantsam-mogut-izmenit-v-kazahstane/