Россияне чаще прибывают в Казахстан, чтобы улететь в другие страны, заявили в МВД

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

И.о. председателя Комитета миграции МВД Аслан Аталыков на брифинге ведомства указал на транзитный потенциал Казахстана – он заявил, что россияне через Казахстан уезжают в другие страны, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Аслана Аталыкова, из новостей видно, что из-за большого спроса в аэропортах России начались проблемы с наличием авиабилетов.

"Возможность использования россиянами нашей воздушной гавани для релокации тоже является одной из причин потока иммигрантов.

Что касается транзита, только в последние сентябрьские дни Казахстан покинуло 40 тысяч граждан России. Тысячи выехали через Казахстан к нашим южным соседям, в Кыргызстан и в Узбекистан. За 5 дней почти 6 тысяч россиян вылетели из Казахстана через аэропорты", – заявили в МВД.

Ранее Аталыков сообщал, сколько граждан России прибыло в Казахстан с начала года. Также он отметил, что правонарушений со стороны россиян не наблюдалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989593-rossiyane-chasche-pribyvayut-v-kazahstan-chtoby-uletet-v-drugie-strany-zayavili-v-mvd/