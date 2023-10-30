"Испытывала ярость и тошноту": Анджелина Джоли высказалась о конфликте между Израилем и ХАМАС

Американская актриса Анджелина Джоли выразила свое мнение по поводу конфликта между ХАМАС и Израилем. В своем заявлении она не приняла ничью сторону, передает NUR.KZ со ссылкой на ее соцсети.

"Как и миллионы человек по всему миру, последние недели я испытывала ярость и тошноту из-за террористических атак на Израиль, смертей стольких невинных людей, а также думала, как же можно помочь. Молюсь за немедленное, безопасное возвращение каждого заложника, семьи, несущие невообразимую боль из-за потери любимых.

Прежде всего, погибли дети, многие из них остались сиротами. То, что произошло в Израиле, является террором. Однако ничто не может служить оправданием потере невинных жизней при бомбежке в секторе Газа: этим людям некуда идти, нет доступа к еде и воде, некуда эвакуироваться, у них даже нет права пересечь границу для убежища", – заявила Джоли в Instagram.

Актриса призвала к немедленному прекращению огня.

"Так как я работала с беженцами 20 лет, я ориентируюсь на людей, перемещенных в результате любого вида насилия. В Газе живут более 2 млн человек, половина из них – дети, которые два десятилетия живут при многочисленных блокадах, десятилетия – при перемещениях и отсутствии гражданства. Несколько грузовиков с медпомощью приносят лишь малую часть того, что необходимо. А многочисленные бомбежки становятся причиной человеческих потерь ежедневно.

Отказ от помощи, топлива и воды коллективно наказывает людей. Человечеству нужно немедленное прекращение огня. Жизни палестинцев и израильтян, как и любая жизнь во всем мире, одинаково равны", – пишет она.

На сайте Агентства ООН по делам беженцев говорится, что Анджелина Джоли с 2001 по 2012 год была послом доброй воли, затем, с 2012 по 2022 год, – специальным посланником.

В декабре 2022 года Джоли отказалась от роли спецпосланника, чтобы заняться более широким кругом гуманитарных вопросов и прав человека.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

25 и 26 октября несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ пишут, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в аэропорту Ататюрк в Стамбуле пообещал объявить Израиль военным преступником.