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"Вне политики": глава Минкультуры высказалась об отмене концертов Галкина в Казахстане

Опубликовано:

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Глава Минкультуры и информации Аида Балаева сегодня на брифинге СЦК прокомментировала отмену концертов российского юмориста Максима Галкина в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены концертов Максима Галкина в Казахстане.

"Я бы не хотела политизировать этот вопрос, потому что организацией концертов занимаются коммерческие организации", – сообщила она.

По словам министра, ее больше интересует, почему не проходят концерты отечественных исполнителей и деятелей культуры, которые также готовились к выступлениям в эти дни.

"Относительно концертов Галкина были комментарии. Они не связаны с политикой и отдельными вопросами, о которых вы говорите, а связаны в первую очередь с хозяйственными, бытовыми вопросами. Поэтому здесь я считаю, что культура и искусство вне политики.

Миссия всех исполнителей любых жанров в первую очередь – одухотворять и культурно просвещать население. Я не вижу здесь никаких подтекстов. Мне кажется, здесь обсуждать нечего", – отметила глава Минкультуры.

По ее словам, у артистов другая миссия.

"Они не должны в целом в своей деятельности вмешиваться в политические вопросы. Это мое личное мнение. В искусстве и культуре нет границ. И вопрос не стоит – кто поддерживает и не поддерживает. Важно, чтобы артисты понимали свою роль и миссию, и не спутывали искусство и политику.

Конечно, самое главное – чтобы артисты не делили общество на "за" и "против", как сейчас происходит. Практически получается поляризация общества на этом фоне. Поэтому важно, чтобы артисты в первую очередь уважали законы нашей страны. Мы живем в правовом государстве, у нас тоже есть свои принципы, главный из которых – сохранение стабильности и единства нашего народа.

Поэтому очень важно, чтобы они уважали и понимали, что мы живем в полиэтнической стране, и у нас свои приоритеты и принципы. Они должны приезжать, демонстрировать свое творчество, не вмешиваясь в политику", – подчеркнула Аида Балаева.

Отмена концертов Максима Галкина в Казахстане

Напомним, еще в конце августа российский артист Максим Галкин заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане, которые планировалось провести в Алматы и Астане.

Тогда в управлении культуры столицы сообщили, что новую заявку на площадку для концерта артиста в Астане все-таки готовы рассмотреть. Комментарий давали и в акимате Алматы.

После этого сообщалось, что концерты юмориста все же могут состояться.

В начале сентября Галкин обратился к казахстанцам в соцсетях. Он поблагодарил их за поддержку и объявил новые даты концертов в Астане и Алматы.

Однако недавно зал Qazaqstan в Астане, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты. Позже "Қазақконцерт" объяснил отмену мероприятий, в том числе и выступления Максима Галкина.

Сообщалось, что в период с 4 по 10 октября 2023 года ГКП "Астана су арнасы" будет проводить технические работы на сетях водопровода на территории города, в том числе на территории, прилегающей к РГКП "ГКО "Қазақконцерт" имени Розы Бағлановой" (Центральный концертный зал Qazaqstan).

На это отреагировал сам артист, предложив свою помощь концертным залам с ремонтом.

Однако журналисты озвучивали мнение о том, что сложившаяся ситуация может быть связана с письмом якобы от российского посольства в МИД. В этом письме, по их словам, могла быть озвучена просьба не пускать некоторых артистов в нашу страну с концертами.

Прокомментировать эту информацию представители СМИ просили официального представители МИД Айбека Смадиярова. Сам Смадияров ответил, что впервые слышит о таком письме.

Позже организатор концертов Максима Галкина Алексей Пучков сообщал, что мероприятия все же было решено отменить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2039911-vne-politiki-ne-politizirovat-otmenu-kontsertov-maksima-galkina-prizvala-glava-mior/

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