Зал Qazaqstan, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты

Государственная концертная организация "Қазақконцерт" объявила об отмене всех мероприятий в концертном зале Qazaqstan в Астане из-за строительства LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на "Қазақконцерт".

Как сообщается на официальном сайте РГКП "Государственная концертная организация "Қазахконцерт" имени Розы Баглановой", с 4 по 10 октября "Астана Су Арнасы" будет проводить технические работы на сетях водопровода (вынос сетей по проекту LRT). Из-за этого будет прекращена подача питьевой воды в здание.

"В связи с этим все мероприятия в Центральном концертном зале Qazaqstan в указанные сроки будут отменены. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении организации.

Примечательно, что 8 октября в ЦКЗ Qazaqstan должен пройти концерт Максима Галкина. Об этом артист ранее сообщал в своем Instagram. На странице комика и сейчас размещена афиша о концерте. О переносе выступления информации пока не было.

Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане.

В управлении культуры Астаны позже сообщили, что для мероприятия была выбрана площадка ЦКЗ им. Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню учителя. Однако позже концерт отменили, Галкину предложили вновь подать заявку на проведение своего шоу.

В акимате Алматы тоже ответили на заявление комика о негласном запрете его концертов в южном мегаполисе. Позже продюсер Алексей Пучков сообщил корреспонденту NUR.KZ о том, что концерты юмориста в Казахстане все же могут состояться.

А га следующий день сам юморист обратился к казахстанцам в соцсетях. Он поблагодарил их за поддержку и объявил новые даты концертов в Астане и Алматы.