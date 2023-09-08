Галкин поблагодарил казахстанцев за поддержку и сообщил о датах выступлений в Астане и Алматы

Российский артист, юморист, пародист Максим Галкин обратился в своем Instagram к казахстанцам и поблагодарил их за поддержку. Он отметил, что его концерты в Астане и Алматы все же состоятся, передает NUR.KZ.

"Мои дорогие зрители в Казахстане! Я вас искренне и от всего сердца благодарю за ту большую поддержку, которую вы мне оказали. Нам удалось разрешить все недоразумения и концерты в Алматы и Астане состоятся. В Астане концерт пройдет 8 октября, в Алматы - не 6, а 9 октября. Я вас с нетерпением буду ждать на концертах", - отметил Галкин.

Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане.

В управлении культуры Астаны позже сообщили, что для мероприятия была выбрана площадка ЦКЗ им. Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню учителя.

В акимате Алматы тоже ответили на заявление комика о негласном запрете его концертов в южном мегаполисе. Позже продюсер Алексей Пучков сообщил корреспонденту NUR.KZ о том, что концерты юмориста в Казахстане все же могут состояться.