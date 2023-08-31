На заявление Галкина о запрете его концерта ответил акимат Алматы

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

В акимате Алматы ответили на заявление комика Максима Галкина о негласном запрете его концертов в южном мегаполисе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это коммерческий концерт. Во Дворце республики график формируется заранее. Так как эти даты, которые они просили, были заняты, мы не могли их дать. Они, не заключив договор, начали продажу билетов, хотя нельзя было этого делать.

Пусть заключают договор, после чего мы можем рассмотреть возможность проведения данного концерта", - сообщил руководитель Управления культуры Алматы Гани Майлибаев во время .

Уточнить, какие мероприятия будут проводиться в эти дни, спикер затруднился.

Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане. Продажа билетов на концерт Галкина началась еще в начале года. Сейчас билеты временно не продаются.

В управлении культуры Астаны позже сообщили, что для мероприятия была выбрана площадка ЦКЗ им. Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню учителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2034690-na-zayavlenie-galkina-o-zaprete-ego-kontserta-otvetil-akimat-almaty/