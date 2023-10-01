Максим Галкин отреагировал на отмену концертов в Казахстане

Российский артист и юморист Максим Галкин отреагировал в своем Instagram на отмену его выступлений в Астане и Алматы в связи с ремонтом концертных залов, передает NUR.KZ.

"Через неделю у меня два концерта в Казахстане, все билеты проданы, залы большие, много зрителей, многие летят из других городов. И вот сегодня выясняется, что одновременно в один день в Астане и в Алматы в одном зале ломается механика сцена, в другом – водопровод! Поэтому оба зала хором из-за двухнедельного ремонта мои концерты отменяют! И что это?" – написал артист в своем официальном Instagram-аккаунте.

Максим Галкин также предложил свою помощь концертным залам с ремонтом.

"В связи с этим несколько мыслей: не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить канализацию и на эти даты?" – добавил он.

Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане.

В управлении культуры Астаны позже сообщили, что для мероприятия была выбрана площадка ЦКЗ им. Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню учителя. Однако позже концерт отменили, Галкину предложили вновь подать заявку на проведение своего шоу.

Также в акимате Алматы ответили на заявление комика о негласном запрете его концертов в мегаполисе. Позже продюсер Алексей Пучков сообщил корреспонденту NUR.KZ о том, что концерты юмориста в Казахстане все же могут состояться.

Позже юморист обратился к казахстанцам в соцсетях. Он поблагодарил их за поддержку и объявил новые даты концертов в Астане и Алматы.

В пятницу зал Qazaqstan, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты.

А сегодня "Қазақконцерт" объяснил отмену концертов в концертном зале Qazaqstan с 4 по 10 октября, в том числе и выступление Максима Галкина.