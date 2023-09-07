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Концерты Галкина в Казахстане все же могут состояться после отмены

Опубликовано:

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Концерты Максима Галкина в Казахстане состоятся после заявлений артиста об их запрете. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил продюсер Алексей Пучков.

"Концерты действительно состоятся. В ближайшее время Максим сообщит о них в своих соцсетях", - рассказал Алексей Пучков.

Он добавил, что концерт в Астане пройдет 8 октября, а в Алматы - 9 октября.

Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане. Продажа билетов на концерт Галкина началась еще в начале года. Сейчас билеты временно не продаются.

В управлении культуры Астаны позже сообщили, что для мероприятия была выбрана площадка ЦКЗ им. Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню учителя.

В акимате Алматы тоже ответили на заявление комика о негласном запрете его концертов в южном мегаполисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2035707-kontserty-galkina-v-kazahstane-vse-zhe-mogut-sostoyatsya-posle-otmeny/

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