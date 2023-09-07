Концерты Галкина в Казахстане все же могут состояться после отмены
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Концерты Максима Галкина в Казахстане состоятся после заявлений артиста об их запрете. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил продюсер Алексей Пучков.
"Концерты действительно состоятся. В ближайшее время Максим сообщит о них в своих соцсетях", - рассказал Алексей Пучков.
Он добавил, что концерт в Астане пройдет 8 октября, а в Алматы - 9 октября.
Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане. Продажа билетов на концерт Галкина началась еще в начале года. Сейчас билеты временно не продаются.
В управлении культуры Астаны позже сообщили, что для мероприятия была выбрана площадка ЦКЗ им. Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню учителя.
В акимате Алматы тоже ответили на заявление комика о негласном запрете его концертов в южном мегаполисе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2035707-kontserty-galkina-v-kazahstane-vse-zhe-mogut-sostoyatsya-posle-otmeny/