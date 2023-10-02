"Народ сам решает": о ситуации с концертом Максима Галкина высказались в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на сегодняшнем брифинге прокомментировал ситуацию вокруг концерта артиста Максима Галкина в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили у официального представителя Айбека Смадиярова, связана ли сложившаяся ситуация с концертом Максима Галкина в Казахстане с письмом якобы от российского посольства в МИД. В этом письме, по их словам, озвучена просьба не пускать некоторых артистов в нашу страну с концертами.

Также в списке, как отмечают представители СМИ, якобы значатся Максим Галкин, Алла Пугачева и Земфира.

"Я впервые слышу о таком письме. И если бы такое письмо и было бы, то проведение концертов находится в компетенции наших организаций культуры, и народ сам решает, кого слушать, а кого – нет. Я считаю, что искусство и культура должны быть вне политики", – заявил он.

В завершение Смадияров добавил, что через МИД такое письмо не проходило и предположил, что артист уже решил вопрос со своими организаторами.

Ситуация с концертами Галкина в Казахстане

В конце августа российский артист Максим Галкин заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане, которые планировалось провести в Алматы и Астане. В управлении культуры столицы сообщили, что новую заявку на площадку для концерта артиста в Астане все-таки готовы рассмотреть.

Позже комментарий дали и в акимате Алматы. После чего стало известно, что концерты юмориста все же могут состояться.

Галкин обратился к казахстанцам в соцсетях. Он поблагодарил их за поддержку и объявил новые даты концертов в Астане и Алматы.

Однако недавно зал Qazaqstan, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты. Позже "Қазақконцерт" объяснил отмену мероприятий в концертном зале Qazaqstan с 4 по 10 октября, в том числе и выступление Максима Галкина.

На это отреагировал сам артист, предложив свою помощь концертным залам с ремонтом.