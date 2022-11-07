СМИ сообщили о возвращении Ксении Собчак в Россию

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российские СМИ заявили о том, что журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию - ее якобы заметили во время пересечения государственной границы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные очевидцев.

Отмечается, что Ксению увидели в воскресенье 6 ноября, когда она пешком переходила через границу в Псковской области.

"Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией", - рассказал источник издания.

Сообщается также, что Собчак вернулась в сопровождении супруга.

Напомним, 26 октября коммерческий директор Ксении Собчак был задержан в Москве. Журналистка заявила, что это "просто бред, смех, нонсенс" и что она и вся ее редакция расценивает это как "очередное давление на журналистику в стране".

В этот же день стало известно, что в доме самой Собчак, расположенном в Подмосковье, проходят обыски.

Спустя пару часов СМИ сообщили, что блогер покинула Россию и уехала в Литву. Хотя последнего момента все думали, что Собчак летит в Турцию, куда у нее был куплен билет.

Затем сразу два российских издания сообщили, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". А Суханова, директора телеведущей, арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

На следующей день в Сети появилось видео, как Ксения Собчак пешком пересекает границу Беларуси и Литвы. После чего глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что журналистка въехала в страну по израильскому паспорту. Позже мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сообщила, что журналистка скоро вернется в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1996053-smi-soobschili-o-vozvraschenii-ksenii-sobchak-v-rossiyu/