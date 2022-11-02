Мать Собчак сообщила о скором возвращении журналистки в Россию

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сообщила, что журналистка скоро вернется в Россию. Она также заявила, что у ее дочери нет никакого статуса по делу о хищении, передает РИА Новости.

Когда у матери Собчак спросили, вернется ли журналистка в Россию, Нарусова ответила: "Будет, очень скоро".

Кроме того, как пишет агентство, по словам Нарусовой, у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении. Она также сообщила, что "адвокаты обжалуют сам факт обыска".

Мать журналистки ответила на вопрос издания, является ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля фейком.

"Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство", – сказала она.

Напомним, 26 октября коммерческий директор Ксении Собчак был задержан в Москве. Журналистка заявила, что это "просто бред, смех, нонсенс" и что она и вся ее редакция расценивает это как "очередное давление на журналистику в стране".

В этот же день стало известно, что в доме самой Собчак, расположенном в Подмосковье, проходят обыски.

Спустя пару часов СМИ сообщили, что блогер покинула Россию и уехала в Литву. Хотя последнего момента все думали, что Собчак летит в Турцию, куда у нее был куплен билет.

Затем сразу два российских издания сообщили, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". А Суханова, директора телеведущей, арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

На следующей день в Сети появилось видео, как Ксения Собчак пешком пересекает границу Беларуси и Литвы. После чего глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что журналистка въехала в страну по израильскому паспорту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1995456-mat-sobchak-soobschila-o-skorom-vozvraschenii-zhurnalistki-v-rossiyu/