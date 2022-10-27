Представитель властей Литвы: Собчак находится в стране как гражданка Израиля

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių заявил, что Ксения Собчак въехала в страну по израильскому паспорту, передает РИА Новости.

"Она находится в Литве и как гражданка Израиля с паспортом Израиля, ей не нужна виза, и она может ездить и быть здесь, если не ошибаюсь, 90 дней. Да, подтверждаем факт", - заявил Дарюс Яунишкис.

Он добавил, что у Литвы нет конкретных разведданных, которые указывали бы на то, что Собчак представляет угрозу Литве.

"Если бы такие были, обязательно предпринимались бы определенные меры", - сказал он.

Напомним, 26 октября стало известно о задержании в Москве Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак. Телеведущая заявила, что расценивает произошедшее как давление на журналистику в России. Затем сразу два российских издания сообщили, что Ксения Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".

СМИ также сообщили, что Ксения покинула Россию. Позже директора Собчак отправили в СИЗО. Его арест прокомментировала сама журналистка.

Кроме того, появилось видео, где, предположительно, Собчак пешком пересекает границу Беларуси и Литвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1994560-predstavitel-vlastey-litvy-sobchak-nahoditsya-v-strane-kak-grazhdanka-izrailya/