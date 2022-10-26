СМИ: Ксения Собчак покинула Россию

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уехала из России, передает РИА Новости, ссылаясь на "источник, знакомый с ситуацией". О причинах ее отъезда пока не сообщается.

Отмечается, что Ксения Собчак сейчас находится не в России.

"Она через Белоруссию уехала в Литву", – сказал собеседник издания. Тем не менее с чем связана эта поездка не уточняется.

По данным источника, до последнего момента все думали, что Собчак летит в Турцию – именно туда на сегодня ею был куплен билет.

При этом в Telegram-канале информагентства ТАСС появилась информация о том, что у полиции было постановление о задержании Собчак, "но ей удалось скрыться".

"Она выехала из Москвы еще ночью (во вторник – прим. ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", – рассказал источник агентства.

Напомним, что сегодня стало известно о задержании Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак, в Москве. Телеведущая заявила, что расценивает произошедшее как давление на журналистику в России.

Позже СМИ сообщили, что в загородном доме Собчак в Подмосковье проводятся обыски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1994426-smi-kseniya-sobchak-pokinula-rossiyu/