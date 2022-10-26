СМИ: В подмосковном доме Собчак ведутся обыски

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В загородном доме Ксении Собчак, расположенном в Подмосковье, проводятся обыски. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве. Журналистка заявила, что это "просто бред, смех, нонсенс" и что она и вся ее редакция расценивает это как "очередное давление на журналистику в стране".

Теперь стало известно, что в доме самой Собчак, расположенном в Подмосковье, проходят обыски. Отмечается, что они связаны с делом ее коммерческого директора, подозреваемого в вымогательстве. Кроме того, издание пояснило, что других сотрудников вызывают на допросы.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, в этом деле у самой Собчак никакого процессуального статуса нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1994358-smi-v-podmoskovnom-dome-sobchak-vedutsya-obyski/