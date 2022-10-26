"Расцениваем как очередное давление": директора Ксении Собчак задержали в Москве

Кирилл Суханов. Фото: instagram.com/sskirss

Кирилл Суханов, коммерческий директор Ксении Собчак, задержан в Москве. Телеведущая заявила, что расценивает произошедшее как давление на журналистику в стране, передает NUR.KZ.

О случившемся Собчак сообщила в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за "вымогательство". Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл - бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что подкопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим", - написала Ксения.

О том, что Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела, сообщает также ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1994336-direktora-ksenii-sobchak-zaderzhali-v-moskve/