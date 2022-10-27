Появилось видео, где, предположительно, Собчак пешком пересекает границу Беларуси и Литвы

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В Сети появилось видео, на котором, как утверждают авторы ролика, Ксения Собчак пешком пересекает границу Беларуси и Литвы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал "Три сестры".

"Нам прислали эксклюзивное видео пересечения Ксенией Собчак белорусско-литовской границы в пункте пропуска Видзы. Примечательно, что шла пешком", - говорится в описании к кадрам.

На них похожая на Собчак женщина в сопровождении некоего мужчины идет по дороге рядом с большегрузами. Чуть позже слышен разговор двух людей.

"Куда следуете?" - спрашивает, как предполагается, некий сотрудник погранслужбы.

Голос, похожий на голос Ксении, отвечает, что в Литву.

Напомним, 26 октября, стало известно о задержании в Москве Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак. Телеведущая заявила, что расценивает произошедшее как давление на журналистику в России. Затем сразу два российских издания сообщили, что Ксения Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".

СМИ также сообщили, что Ксения покинула Россию.

Позже директора Собчак отправили в СИЗО. Его арест прокомментировала сама журналистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1994482-ppoyavilos-video-gde-predpolozhitelno-sobchak-peshkom-peresekaet-granitsu-belarusi-i-litvy/