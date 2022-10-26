ТАСС и RT: Собчак стала подозреваемой в деле о вымогательстве
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Сразу два российских издания сообщили, что известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".
ТАСС со ссылкой на источник в органах сообщает, что Собчак подозревается в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит должностное лицо "Ростеха".
В беседе с агентством Собчак не стала это комментировать.
Также об изменении процессуального статуса телеведущей сообщило издание RT со ссылкой на собственный источник.
Напомним, что сегодня стало известно о задержании в Москве Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак. Телеведущая заявила, что расценивает произошедшее как давление на журналистику в России.
Позже СМИ сообщили, что в загородном доме Собчак в Подмосковье проводятся обыски, а сама телеведущая покинула Россию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1994443-tass-i-rt-sobchak-stala-podozrevaemoy-v-dele-o-vymogatelstve/