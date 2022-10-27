Директора Собчак отправили в СИЗО. Арест прокомментировала сама журналистка

Кирилл Суханов. Фото: instagram.com/sskirss

Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает РИА Новости.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя избрать в отношении Суханова Кирилла Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в постановлении судьи.

Коммерческий директор Собчак будет находиться в СИЗО до 24 декабря.

По данным следствия, Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский подозреваются в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет".

Суханов на суде заявил о готовности признать вину в получении 800 тыс. рублей и принести публичные извинения главе "Ростеха".

Ему предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Суханову грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала SHOT, отец Суханова готов внести залог в размере 4 млн рублей.

Арест коммерческого директора прокомментировала в своем Telegram-канале сама Ксения Собчак. По ее словам, ее коллеге "пытаются приписать вымогательство".

"У кого? Зачем? Какой еще "Ростех"? При чем тут, ради Бога, Чемезов?

Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это – какая-то чушь.

Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию – последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все – действительно, недоразумение", – написала телеведущая.

Напомним, что сегодня, 26 октября, стало известно о задержании в Москве Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак. Телеведущая заявила, что расценивает произошедшее как давление на журналистику в России.

Позже сразу два российских издания сообщили, что Ксения Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1994456-direktora-ksenii-sobchak-otpravili-v-sizo-arest-prokommentirovala-sama-zhurnalistka/