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Макпал Исабекова беременна: певица станет мамой во второй раз

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Популярная казахстанская певица Макпал Исабекова объявила о второй беременности. Они с супругом воспитывают сына Теодора, передает NUR.KZ.

В каждый День всех влюбленных исполнительница делилась с поклонниками важными новостями из своей личной жизни. Сегодняшний праздник не стал исключением.

"Сегодня три года, как я получила предложение руки и сердца, стала невестой... 14 февраля в 2022 году я объявила вам о том, что мы ждем Теодора (сын Макпал Исабековой - прим. ред.). 14 февраля в 2023 году вы его увидели впервые", - начала повествование казахстанская певица.

Опубликовав видео, на котором запечатлен процесс сбора на "необычное свидание с мужем", Макпал в нежном красном платье погладила округлившийся животик.

"В общем, вот. Радоваться можно в комментариях", - подписала ролик Исабекова.

Поклонники певицы поздравили ее и пожелали легкой беременности и родов.

Семья Макпал Исабековой

Казахстанская певица вышла замуж в мае 2021 года. Тогда церемонию провели по мусульманским традициям, а уже в июле брак был зарегистрирован официально.

Своего избранника Макпал не показывала общественности. По ее рассказам, в его жилах течет множество кровей. "Я полюбила его душу, а не разрез глаз", - рассказывала тогда Исабекова. Однако, "беташар" молодому человеку случайно устроила Ерке Есмахан, у которой он засветился в историях Instagram.

В июне 2022 года у пары родился сын - мальчика назвали Теодором. На момент родов Макпал Исабековой было 38 лет.

В декабре 2023 года певица призналась, что они с супругом живут в разных городах: он - в Шымкенте, а она - в Алматы.

Пару недель назад Макпал Исабекова заговорила о проблемах в браке, когда открыто поделилась, что в отношениях с мужем есть недопонимания. После этого она оставила недвусмысленное послание обидчикам, заявив, что отныне станет "неудобной".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060979-makpal-isabekova-beremenna-pevitsa-stanet-mamoy-vo-vtoroy-raz/

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