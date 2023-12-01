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"Мы с мужем живем в разных городах": Макпал Исабекова рассказала о личной жизни

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Отечественная певица и актриса Макпал Исабекова, ставшая мамой очаровательного мальчика, рассказала подписчикам в Instagram, что они с мужем живут в разных городах, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у Макпал, где ее супруг.

"Очень много подобных вопросов. Мы с мужем живем в разных городах. Я с ребенком в Алматы, он - в Шымкенте, так как он там работает.

Так было, когда мы познакомились, так есть сейчас - ничего не изменилось. Он приезжает к нам по возможности.

Мы скучаем по нему. Но требовать его постоянного присутствия я не могу, так как никаких иллюзий по этому вопросу я не питала, понимала изначально, что я должна поехать к нему, что и сделала в первый год замужества", - призналась артистка.

Певица рассказала, что они с мужем приняли решение, что рожать она будет в Алматы.

"На седьмом месяце беременности я уехала из Шымкента. С тех пор мы здесь, в Алматы, дома", - отметила она.

Молодая мама заявила, что ей и малышу так комфортнее.

"Если я не показываю здесь, в Инстаграм, что я ем, это не значит, что я голодаю", -заявила она.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Напомним, летом 2021 года Макпал Исабекова и ее избранник зарегистрировали брак. А в июне 2022 года певица родила сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048684-my-s-muzhem-zhivem-v-raznyh-gorodah-makpal-isabekova-rasskazala-o-lichnoy-zhizni/

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