"Мы с мужем живем в разных городах": Макпал Исабекова рассказала о личной жизни
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Отечественная певица и актриса Макпал Исабекова, ставшая мамой очаровательного мальчика, рассказала подписчикам в Instagram, что они с мужем живут в разных городах, передает NUR.KZ.
Подписчики поинтересовались у Макпал, где ее супруг.
"Очень много подобных вопросов. Мы с мужем живем в разных городах. Я с ребенком в Алматы, он - в Шымкенте, так как он там работает.
Так было, когда мы познакомились, так есть сейчас - ничего не изменилось. Он приезжает к нам по возможности.
Мы скучаем по нему. Но требовать его постоянного присутствия я не могу, так как никаких иллюзий по этому вопросу я не питала, понимала изначально, что я должна поехать к нему, что и сделала в первый год замужества", - призналась артистка.
Певица рассказала, что они с мужем приняли решение, что рожать она будет в Алматы.
"На седьмом месяце беременности я уехала из Шымкента. С тех пор мы здесь, в Алматы, дома", - отметила она.
Молодая мама заявила, что ей и малышу так комфортнее.
"Если я не показываю здесь, в Инстаграм, что я ем, это не значит, что я голодаю", -заявила она.
Напомним, летом 2021 года Макпал Исабекова и ее избранник зарегистрировали брак. А в июне 2022 года певица родила сына.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048684-my-s-muzhem-zhivem-v-raznyh-gorodah-makpal-isabekova-rasskazala-o-lichnoy-zhizni/