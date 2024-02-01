"Мне кажется, меня не слышат": Макпал Исабекова рассказала о недопониманиях с мужем

Макпал Исабекова откровенно поделилась семейными проблемами. После сессии с психологом популярная казахстанская певица рассказала, что происходит в ее браке, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова поделилась тревожной фотографией - на снимке у казахстанской звезды заплаканные глаза. Как объяснила сама певица, она посетила сеанс психолога. Свои обиды Макпал решила не держать в себе, а поделилась ими с аудиторией в Instagram.

"Много плакала сегодня. Много боли внутри. Причина - недопонимания с мужем", - начала рассказ Исабекова.

По мнению певицы, семейная жизнь - это умение не терять контакт, разговаривать и договариваться. Однако Макпал признается - получается это не всегда.

"В конфликте я начинаю кричать и не могу успокоиться... Мне кажется, меня не слышат", - говорит исполнительница хита "Бесконечность".

Сторис Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

После Исабекова продолжила делиться своими чувствами с 417 тысячами подписчиков в Instagram.

"Став женой и мамой, я не перестала быть женщиной. Но, кажется, мужчины иногда забывают об этом.

Обесценивание и игнорирование моих желаний, переживаний и страхов заводит меня в тупик и вызывает обиду и злость, которые я уже и проговаривать не хочу. Будто борюсь с ветряной мельницей, будто все это не имеет смысла", - откровенно признается Макпал.

В начале декабря прошлого года певица признавалась, что они с супругом живут в разных городах - она с ребенком в Алматы, а он в Шымкенте. Буквально неделю спустя Макпал Исабекова показала фотографию с мужем. А совсем недавно Казнет умилило видео с маленьким сыном казахстанской артистки.