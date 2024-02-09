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"Все смету, если меня довести": Макпал Исабекова обратилась к обидчикам

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Макпал Исабекова оставила в историях Instagram неоднозначное обращение, в котором заявила, что отныне станет "неудобной". Певица отметила, что к 40 годам учится "защищать себя сама", передает NUR.KZ.

Февраль у Макпал Исабековой начался непросто, как говорит сама исполнительница.

"Иногда кажется, что событий, происходящих в моей жизни, хватило бы на троих, ан нет, решено было для одного. Так и живем", - написала Исабекова.

Продолжив откровения, Макпал обратилась к тем, кто, судя по всему, задел ее за живое.

"Я не идеальна, тоже могу подсыпать, если надавить туда, где болит. Но я уж точно не кусаюсь первой! Я все смету на своем пути, если меня довести, все и всех. Не посмотрю ни на что. К 40 годам учусь защищать себя сама", - заявила певица.

В заключении Исабекова отметила, что настала пора очертить личные границы и не давать себя в обиду кому бы то ни было.

"Всю свою жизнь я избегала конфликтов, старалась максимально сохранять добрые отношения с людьми, даже когда откровенно в душу (гадили - прим. ред.), страдала, плакала и прощала, отпускала.

Но, кажется, уже стоп! Пора четко очерчивать свои границы. Подставлять другую щеку больше не намерена. Я теперь "неудобная". Пока", - заключила казахстанская звезда.

Это не первый "крик души" Макпал Исабековой в соцсетях за последнее время - недавно она откровенно поделилась с аудиторией проблемами с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060037-vse-smetu-esli-menya-dovesti-makpal-isabekova-obratilas-k-obidchikam/

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