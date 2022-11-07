"Смелая и притом трусиха": муж Собчак обратился к ней после ее отъезда из России

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: instagram.com/konbog75

Ксения Собчак написала в свой день рождения пост, в котором высказалась о собственном отъезде из России. Константин Богомолов также прокомментировал происходящие события и дал характеристику жене, передает NUR.KZ.

"Сегодня самый странный мой день рождения. Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от Родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что нет. Ценно - поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что «ничего не заметили».

Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась «против тренда». Люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент. И я помню каждое слово от тех, кто не стал кидать камень", - написала Собчак в Instagram.

Она поблагодарила всех за любовь и поддержку.

"Ее все равно больше, чем клеветы и злобы. Умные люди все видят и понимают. А неумных все равно не переубедишь. Вряд ли можно жить прошлым в настоящем, когда нет будущего. Но вспомнить в свой 41-й год этот день в те времена, когда мы точно были очень счастливы - точно можно. Спасибо всем моим друзьям, зрителям, читателям и подписчикам за то, что вы у меня есть!" - высказалась журналистка.

Бомоголов обратился к супруге на собственной странице.

"Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и притом трусиха, любимая моя Ксю. С Днем Варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться хулиганить, любить и творить", - заявил Константин.

Напомним, 26 октября коммерческий директор Ксении Собчак был задержан в Москве. Журналистка заявила, что это "просто бред, смех, нонсенс" и что она и вся ее редакция расценивает это как "очередное давление на журналистику в стране".

В этот же день стало известно, что в доме самой Собчак, расположенном в Подмосковье, проходят обыски.

Спустя пару часов СМИ сообщили, что блогер покинула Россию и уехала в Литву. Хотя последнего момента все думали, что Собчак летит в Турцию, куда у нее был куплен билет.

Затем сразу два российских издания сообщили, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". А Суханова, директора телеведущей, арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

На следующей день в Сети появилось видео, как Ксения Собчак пешком пересекает границу Беларуси и Литвы. После чего глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что журналистка въехала в страну по израильскому паспорту. Позже мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сообщила, что журналистка скоро вернется в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995956-smelaya-i-pritom-trusiha-muzh-sobchak-obratilsya-k-ney-posle-ee-otezda-iz-rossii/