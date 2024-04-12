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"Душа плачет": Иван Бреусов посвятил песню Салтанат Нукеновой

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Иван Бреусов
Иван Бреусов. Фото: instagram.com/ivan_breussov

Казахстанский певец, композитор, участник группы "101" Иван Бреусов посвятил песню Салтанат Нукеновой. Артист отметил, что скорбит вместе с ее родными по умершей, передает NUR.KZ.

Иван выразил свои искренние и глубокие соболезнования родным Салтанат. Он отметил, что девушка стала символом всех жертв бытового насилия.

"Хотел подарить вам песню, которую написал уже давно, кто-то слышал ее на казахском языке в исполнении группы "101"("Жасырма").

Однако изначально эту песню я написал на русском, а покойный ныне Абдрахман Асылбек очень талантливо перевел ее на казахский.

И слова, на мой взгляд, как нельзя лучше подходят к истории вашей дочери и, до сих пор, многих женщин, которые терпят все несправедливости от своих мужей, которые должны бы быть им опорой, защитой и другом, а по факту становятся трусами", - отметил Бреусов.

"Душа плачет за нее. Спасибо, брат", "Мы будем долго помнить эту светлую девочку Салтанат", "Иван, вы легенда! Песня прям в сердце", "За душу берет", "Брат, очень душевно", - написали пользователи соцсети.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Отметим, что на суде Бишимбаев не признал вину. Он рассказал о ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявлял, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А после были продемонстрированы сами моменты избиения девушки. Также были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2083739-dusha-plachet-ivan-breusov-posvyatil-pesnyu-saltanat-nukenovoy/

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