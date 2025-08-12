jitsu gif
    Казахстанца, подарившего три розы Дженнифер Лопес, не пустили на концерт в Алматы

    Опубликовано:

    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы
    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    В Алматы недавно прошел яркий концерт Дженнифер Лопес. Однако не все смогли насладиться творчеством мировой звезды, поскольку приобрели фальшивые билеты, передает "Седьмой канал".

    Как сообщает телеканал, посетить концерт Джей Ло не смогли несколько человек. Билеты, которые они приобрели, оказались недействительными. В числе пострадавших был Мадияр Мулдашев - именно он подарил певице три розы во время ее выступления в Астане.

    Мужчина специально приехал в Алматы, рассчитывая спокойно насладиться концертом, но был жестоко разочарован. По словам Мадияра, на этот концерт он купил билет у знакомого посредника, у того же самого, что и на концерт в Астане, и тогда проблем не было. Кроме того, мужчина рекомендовал посредника и другим людям.

    Сегодня же Мадияр сожалеет, что стал невольным соучастником мошеннической схемы и намерен подать в суд на человека, который предал его доверие и публично унизил.

    "Вплоть до самого концерта мы не предполагали, что нас могут обмануть. Мы все были в прекрасном ожидании, но когда билеты начали пробивать, тогда мы узнали, что некоторые билеты задвоены, некоторые билеты абсолютно фейковые. Он обещал, что мы все равно все зайдем, несмотря на то, что QR-коды не бьются. Он говорил: "Все равно зайдете, не переживайте", - рассказал житель Астаны Мадияр Мулдашев.

    Сообщается, что не только жители Казахстана стали потерпевшими, но также граждане России и Кыргызстана.

    Напомним, в Алматы 10 августа прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой.

    Певица также провела гендер-пати для местной пары. Джей Ло вскрыла конверт и обрадовала будущих родителей возгласом "Это девочка!"

    Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

    А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

    Это был второй концерт Джей Ло в Казахстане - первый прошел в Астане 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

    После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.

    Концерты Дженнифер Лопес в Казахстане
