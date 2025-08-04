Еще одна суперзвезда: известная певица Шакира может выступить в Казахстане

Организаторы выступления Дженнифер Лопес в интервью блогеру Камилю Байрамову сообщили, что ведут переговоры с командой Шакиры о проведении концерта в Казахстане, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте казахстанца Камиля Байрамова опубликована интервью с продюсером Маликом Хасеновым, который организовывал концерт Дженнифер Лопес в Астане. В ходе беседы Байрамов озвучил просьбу многих своих подписчиков - привезти в страну концертный тур другой мировой суперзвезды - Шакиры.

"Я вам открою небольшой секрет. Мы ведем с ней переговоры, дай Бог, осенью должны зафиналить", - сказал Хасенов.

Отметим, в апреле текущего года глава Минкультуры Аида Балаева сообщила, что хотела бы побывать на концерте Лары Фабиан и Шакиры.

Мы также писали, что Шакира находится в мировом турне Las Mujeres Ya No Lloran, которое стартовало 11 февраля в бразильском Рио-де-Жанейро спустя 7 лет после тура El Dorado в 2018 году.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило.

На следующей неделе звезда даст концерт и в Алматы. Как ранее стало известно, цена билетов варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

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