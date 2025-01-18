Певица МакSим показала фигуру в купальнике

Во время отдыха на пляже Маврикия певица МакSим опубликовала фото в белом купальнике и рассказала подписчикам забавную историю с прошлого визита на курорт, передает NUR.KZ.

41-летняя российская певица, выступающая под псевдонимом МакSим, поделилась снимком с отдыха на пляже Маврикия в своем аккаунте в Instagram.

Она предстала перед камерой в слитном белом купальнике и с цветочным венком на голове.

В подписи к фото певица рассказала, чем запомнился ее прошлый визит на остров администрации отеля.

"А запомнили нашу чудную компанию благодаря тому, что ночью, 11 лет назад, когда дети спали, мы разбомбили на угнанном багги ресторан, выехали на милый деревянный причал и утопили его в море. После этого я села за рояль рядом с упавшей стойкой бара и сыграла “Прелюдию № 5” С. Рахманинова. Батлер сказал, что этот багги до сих пор там, в море", - написала МакSим.

В комментариях подписчики посмеиваются над историей и пишут комплименты певице.

В аккаунте певицы размещены и другие посты с текущего отдыха на Маврикии.

Напомним, в конце прошлого года МакSим отыграла два концерта в Казахстане и написала в соцсети Instagram о нашей стране, отметив, что ее очаровало гостеприимство казахстанцев.

Также МакSим показывала небольшой отрывок исполнения песни "На радиоволнах" в Астане - публика пела в унисон с певицей.

Ранее певица также показывала, как ее встретили в Астане. А вместе с телеведущей Динарой Сатжан МакSим исполнила кусочек песни "Знаешь ли ты".

Мы также писали, что 10 июня прошлого года исполнительнице хита "Знаешь ли ты" исполнился 41 год.

Летом 2023 года 40-летняя МакSим заявила, что страдает от алкогольной зависимости и находится на лечении. В интервью после лечения артистка отметила, что после рехаба она полностью отказалась от спиртного.

Артистка также рассказывала, какое потрясение испытала после комы. Напомним, летом 2021 года певицу госпитализировали с 40% поражения легких. Ее не смогли вывести из искусственной комы. И лишь спустя несколько недель МакSим пришла в себя.