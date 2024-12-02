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"Очаровало гостеприимство": МакSим высказалась о Казахстане после концертов в Алматы и Астане

Опубликовано:

МакSим
МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Популярная певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, отыграла два концерта в Казахстане и написала в соцсети Instagram о нашей стране, передает NUR.KZ.

Казахстанская публика тепло приняла МакSим в двух городах - во время столичного шоу Марина отметила, что не приезжала в Астану около десяти лет.

Певица исполнила свои главные хиты, такие как "Знаешь ли ты", "Отпускаю", "Трудный возраст" и "Мой рай", а также любимые треки фанатов.

МакSим опубликовала фотографию из отеля и тепло высказалась о казахстанском приеме.

"Чудненько прокатились по Казахстану, очаровало гостеприимство!" - написала Максимова в соцсети.

Также МакSим показала небольшой отрывок исполнения песни "На радиоволнах" в Астане - публика пела в унисон с певицей.

Певица также показывала, как ее встретили в Астане. А вместе с телеведущей Динарой Сатжан МакSим исполнила кусочек песни "Знаешь ли ты".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2195121-ocharovalo-gostepriimstvo-maksim-vyskazalas-o-kazahstane-posle-koncertov-v-almaty-i-astane/

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