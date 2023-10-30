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Перенесшая кому и алкогольную зависимость МакSим рассказала о предательстве близких

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МакSим
МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим, прошедшая лечение от алкогольной зависимости, рассказала в интервью Надежде Стрелец, как себя чувствует. Она также призналась, что пережила предательство людей из близкого окружения.

Этим летом 40-летняя МакSим заявила, что страдает от алкогольной зависимости и находится на лечении. Артистка отметила, что после рехаба она полностью отказалась от спиртного.

"Я поняла, что это не моя история. Я люблю, когда сознание четкое, когда ощущения трезвые... Многие меня спрашивают, как это, особенно в первое время, говорят же, что тяжело. Только говорят, что тяжело, а переживать, поверьте, это вдвойне тяжелей.

И многие к этому не приходят, потому что не могут справиться с новой картинкой, с теми проблемами, от которых они уходили, с теми чувствами, на которых забивали. И все это на тебя сваливается, как гора.

В первые месяцы у меня было ощущение дикого похмельного синдрома, когда ты не можешь голову поднять с подушки, у тебя никаких мыслей, еда не воспринимается организмом, ты такой вот "овощ", и вот это состояние у тебя непроходящее в первые месяцы.

Сейчас начинает спадать. Срывов у меня не было, это настолько четкое, даже не решение, а шанс", - отметила она.

Артистка также рассказала, какое потрясение испытала после комы. Напомним, летом 2021 года певицу госпитализировали с 40% поражения легких. Ее не смогли вывести из искусственной комы. И лишь спустя несколько недель МакSим пришла в себя.

"Я была в коме, 61 день провела в клинике, и за это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей для того, чтобы переоформить на себя имущество.

Некоторые подписывали за меня бумаги, это люди, с которыми я много лет работала. Оказалось, что я, будучи в коме, подписывала какие-то документы. Они подделали мою подпись, но я даже не стала разбираться, отпустила. Настолько легче стало.

Я понимала, если мозгов не так много, то с интуицией все в порядке. Я ее не слушаю иногда, к сожалению. Я знала, что эти люди льстят, подворовывают. Просто не знала, в каких количествах.

После своей болезни я пересмотрела круг своего общения, он сильно сузился", - рассказала МакSим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043167-perenesshaya-komu-i-alkogolnuyu-zavisimost-maksim-rasskazala-o-predatelstve-blizkih/

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