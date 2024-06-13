"Самые нежные фото": отметившая 41-летие МакSим запечатлелась с мамой и дочерьми

Российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, показала фото с празднования своего дня рождения - на снимках 41-летняя артистка позировала с детьми и мамой, передает NUR.KZ.

10 июня исполнительнице хита "Знаешь ли ты" исполнился 41 год. Артистка показала фото с прошедшего торжества.

На снимках МакSим позирует на камеру с мамой и двумя дочерьми. Для праздничного мероприятия певица выбрала белое платье и босоножки в тон. Ее волнистые волосы украсил небольшой белый бант.

"Какие же вы красивые!", "Мама, дочки и сама Марина - все просто красавицы! Замечательные семейные фотографии", "Какая прелесть! Нереальная красота", "Как куколки", "Мариночка наша любимая, выглядишь, как ровесница старшей дочери", "Самые нежные фото", "Принцессы", - написали ей фанаты.